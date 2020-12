JDU नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान - लव जिहाद के नाम पर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच पहले से जारी सियासी विवाद और ज्यादा गहरा गया है। इसका असर बिहार में गठबंधन सरकार पर भी हो सकता है। इस बीच लव जिहाद को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के नाम पर नफरत और विभाजन का माहौल बनाया जा रहा है। संविधान और सीआरपीसी के प्रावधान दो वयस्कों को अपनी पसंद के जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। चाहे वह किसी भी धर्म या जाति के हों।

An atmosphere of hatred & division is being created in the country in the name of 'love jihad'. Provisions of the Constitution & CrPC give freedom to two adults to choose life partners of their choice irrespective of one's religion, or caste: JDU leader KC Tyagi (27.12) pic.twitter.com/i9z5rhWJeF