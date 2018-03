नई दिल्ली: फेसबुक डेटा लीक की खबरों ने भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों पर कथित डेटा लीक करने वाली कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी से संबंध होने के आरोप लगे हैं। जिसके बाद एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहीं कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी के सहयोगी दल जदयू पर इस कंपनी की सेवा लेने का आरोप लगाया था। साथ ही खबरें है कि जदयू के वरिष्ठ नेता के सी त्यागी के बेटे इस कंपनी से जुड़े हैं। कंपनी के साथ नाम जुड़ने पर के सी त्यागी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि डेटा कंपनी कैम्ब्रि‍ज एनालिटिका से उनके बेटे की कंपनी का सिर्फ काम का संबंध है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच ना तो वित्तीय लेन देन और नहीं कोई शेयर स्टॉक हैं। त्यागी ने कहा कि 2010 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में कंपनी ने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया था। ये सारे आरोप बेबुनियाद है। हालांकि केसी त्यागी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

JDU has no relation with #CambridgeAnalytics , neither has its CEO ever met Nitish ji nor me. In any case JDU is a Socialist outfit and we stay away from such things, except for maybe Prashant Kishore ji helping us during last assembly polls: KC Tyagi,JDU pic.twitter.com/VVVoowM2KD