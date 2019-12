झारखंड चुनाव नतीजेः अमित शाह बोले- जनता के आदेश का सम्मान करते हैं

नई दिल्ली। झारखंड चुनाव नतीजों ( Jharkhand Election Result ) के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह का पहला बयान सामने आया है। अमित शाह ( Amit Shah ) ने झारखंड में बीजेपी की हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।

अमित शाह ने झारखंड में बीजेपी की हार को जनता का फैसला बताया है। यही नहीं अमित शाह ने कहा है कि जनता की ओर दिए गए जनादेश का हम सम्मान करते हैं।

यही नहीं बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिये अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी को 5 वर्ष के लिए प्रदेश की सेवा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। बीजेपी लगातार प्रदेश के विकास के लिए कटीबद्ध रहेगी।

