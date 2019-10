झारखंड: विपक्षी दलों को झटका, 6 विधायकों ने थामा भाजपा का दामन

नई दिल्ली। झारखंड में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जोड़—तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है।

इस बीच बुधवार को विपक्षी दलों को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, विपक्षी दलों के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है।

इन विधायकों ने राजधानी रांची में मुख्यमंत्री रघुबर दास की मौजूदगी में भाजपा के सदस्यता ग्रहण की।

Jharkhand: 6 MLAs from opposition parties, Kunal Sarangi (Jharkhand Mukti Morcha), JP Bhai Patel (JMM), Chamra Linda (JMM), Sukhdev Bhagat (Congress), Manoj Yadav (Congress) & Bhanu Pratap Shahi (Nav Jawan Sangharsh Morcha), join BJP, in presence of CM Raghubar Das in Ranchi. pic.twitter.com/B2OtbHGzkD