झारखंड चुनाव में JMM गठबंधन को बहुमत, हेमंत सोरेन दोनों जगहों से चुनाव जीते

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव परिणाम आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिलता दिख रहा है और नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनाना तय हो गया है। चुनाव आयोग ने 67 सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए हैं।

JMM-कांग्रेस 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। महागठबंधन ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। महागठबंधन 41 सीटें पर जीत दर्ज कर ली। हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट सीट से चुनाव जीत गए।

ये भी पढ़ें: झारखंड चुनाव परिणाम: जीत के बाद JMM नेता हेमंत सोरेन बोले- 'ये महागठबंधन की जीत'

#JharkhandAssemblyResults : As per Election Commission trends, Congress-JMM-RJD alliance wins 39 seats and Bharatiya Janata Party (BJP) wins 18 seats. pic.twitter.com/VL9jnyDvnl

रघुवर दास ने इस्तीफा सौंपा

रघुवर दास (Raghubar Das) ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री रघुबर दास, भाजपा के बागी सरयू रॉय से जमशेदपुर पूर्वी से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गए ।

ये भी पढ़ें: PM मोदी ने हेमंत सोरेन को जीत की बधाई दी, बोले- झारखंड के लोगों की सेवा करते रहेंगे

#JharkhandAssemblyElections2019: Chief Minister Raghubar Das tenders his resignation from the post to Governor Draupadi Murmu, at Raj Bhavan in Ranchi. pic.twitter.com/Dk1PChjZ39