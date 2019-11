झारखंड विधानसभा चुनाव 2019: भाजपा ने 52, जबकि कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम का किया एलान

रांची। झारखंड में विधानसभीा चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस लिया है और चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। पहले चरण का मतदान होने में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं उससे पहले भाजपा और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 81 सीटों में से 52 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने पांच उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।

रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी नड्डा ने झारखंड में होने जा रहे पहले चरण के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें जहां मौजूदा दस विधायकों के टिकट काटे गए हैं, वहीं तीस मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है।

Bharatiya Janata Party announces names of candidates for 52 seats out of 81 seats for the upcoming #JharkhandAssemblyPolls. Chief Minister Raghubar Das to contest from Jamshedpur East and Jharkhand party president Laxman Giluwa to contest from Chakradharpur. pic.twitter.com/dZy2QYJ0po