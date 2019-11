झारखंड चुनाव: LJP ने जारी की दूसरी सूची, 5 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस सूची में पांच उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बता दें कि एक दिन पहले भी पार्टी ने पांच उम्मीदवारों की सूची जारी की थी।

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल लोजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 50 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला किया है।

