नई दिल्ली। झारखंड विधासभा चुनावों को लेकर भाजपा मिशन 65 को पतह करने में जुटी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड में मोर्चा संभाल लिया है। पलामू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या और अनुच्छेद 370 मामले को दशकों तक लटका कर रखा । कांग्रेस अगर चाहती तो उसका समाधान निकाल सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने वोटबैंक को लेकर हल नहीं किया। कांग्रेस की इस सोच से नुकसान हुआ। भाजपा कोई संकल्प लेती है, तो उसे पूरा करती है।

पलामू की धरती एक मजबूत किला

पलामू जिले के डाल्टनगंज में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'झारखंड की धरती और उसमे भी पलामू भाजपा के लिए एक मजबूत किला रहा है। आज अगर पूरे भारत में कमल शान से खिला है तो इसमें बड़ा योगदान यहां की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का है। आज चारों ओर जो भीड़ उमड़ी उसने इस बार के विधानसभा चुनाव का नतीजा भी साफ कर दी है।

