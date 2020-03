हेमंत ने झारखंड में लागू किया दिल्ली का विकास मॉडल, बजट में मुफ्त बिजली का प्रावधान

नई दिल्ली। झारखंड के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बीच विधनसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया।

86 हजार 370 करोड़ रुपये के बजट में 13,054.06 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 73,315.94 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय रखा गया है।

नए वित्तीय वर्ष में आठ प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तमंत्री उरांव ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है।

दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट बिजली खपत करने वालों को बिजली मुफ्त में देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है।

साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की तरह ही राज्य में 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव बटज में दिया गया है।

Jharkhand CM Hemant Soren presents Budget 2020-21 in the State Assembly, says, "I propose to waive farmers' loans up to Rs 50,000". (file pic) pic.twitter.com/khPzfuaT0j