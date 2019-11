झारखंड चुनावः कांग्रेस ने जारी की तीन नामों की सूची, बोकारो से इस बार होंगे उम्मीदवार

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद अब सबकी निगाहें इस राज्य की सियासत पर टिकी हुई हैं। पार्टियां बेहतर से बेहतर उम्मीदवार मैदान में खड़ाकर सत्ता पर काबिज होने का तानाबान बुन रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। इसमें पार्टी ने तीनों नामों का ऐलान किया है।

सूची में ये हैं तीन नाम

कांग्रेस द्वारा जारी की गई सूची में तीन नामों में श्वेता सिंह को बोकारो से और योगेेंद्र बैठा को सिमरिया से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही वासुदेव वर्मा को बगोदर से पार्टी ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि बोकारो से पहले संजय सिंह के लड़े जाने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने श्वेता सिंह को टिकट दिया है।

