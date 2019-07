झारखंड मॉब लिंचिंगः महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद का मोदी सरकार पर हमला, यही है न्यू इंडिया?

नई दिल्ली। झारखंड में युवक की मॉब लिंचिंग ( Jhakhand Mob lynching ) का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस दर्दनाक घटना को लेकर जम्मू-कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ( PDP president mehbooba mufti ) ने केंद्र सरकार जमकर घेरा है।

मुफ्ती ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार ( Modi govt ) पर निशाना साधा। मुफ्ती ने कहा क्या यही नया इंडिया है? सबका विश्वास जीतने का यह कौन सा तरीका है।

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ता ने झारखंड में युवक की पिटाई के बाद उसकी मौत पर अफसोस जताया। साथ ही उन्होंने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार की भी जमकर खिंचाई की।

GN Azad, Leader of Opposition in Rajya Sabha: Jharkhand has become a factory of lynching & violence. Dalits & Muslims are killed there every week. PM, we are with you in the fight of 'Sabka saath sabka vikas' but it should be there for people to see it. We can't see it anywhere. pic.twitter.com/nNXmwirnuB

GN Azad, in RS: I request you to keep the New India to yourself & give us our Old India where there was love, culture. Hindus used to feel the pain when Muslims & Dalits used to get hurt. When something used to get into eyes of Hindus, Muslims & Dalits used to shed tears for them pic.twitter.com/516uWh6Cqw