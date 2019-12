झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन के सामने हैं ये बड़ी चुनौतियां

रांची। झारखंड में नई सरकार बन गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता हेमंत सोरेन ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि कमल चुनाव चिन्ह वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार जाने के बाद अब नई सरकार के रास्ते कांटों भरे ही नजर आते हैं। सोरेन के सामने बतौर मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां मुंह खोले खड़ी हैं। जानिए क्या है झारखंड की जनता को उनसे उम्मीदें।

भारी कर्ज में डूबे राज्य को उबारना

दरअसल झारखंड में वर्ष 2014 में जब रघुबर दास ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, तब राज्य पर 37,593 करोड़ रुपये का कर्ज था। इन पाच वर्षों में रघुबर दास की सरकार ने जमकर कर्जा लिया और अब झारखंड सरकार पर मौजूदा कर्ज 85,234 करोड़ रुपये का है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2000 में झारखंड का गठन होने के बाद से 14 वर्षों में यहां की सरकारों ने कर्ज नहीं लिया, उससे ज्यादा कर्ज पिछली सरकार ने लिया।

Ranchi: Hemant Soren takes oath as the Chief Minister of Jharkhand; oath administered by Governor Droupadi Murmu. #Jharkhand pic.twitter.com/DuZEWF8pKY