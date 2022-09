Jharkhand Politics: विश्वास मत हासिल करने के हेमंत सोरेन की CM कुर्सी पर खतरा बरकरार, जानिए कहां फंसा है पेच

झारखंड में दिनों सियासी संकट बना हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत तो हासिल कर लिया, लेकिन अब भी उनकी कुर्सी पर खतरा बरकरार है। ऐसे में मुमकिन है झारखंड की सियासत में जल्द ही नया मुख्यमंत्री देखने को मिले।

झारखंड में राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिन विधानसभा में विश्वासम मत हासिल कर लिया। वैसे तो सरकार के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा बरकरार है। दरअसल उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर अब सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की विधायकी कभी भी जा सकती है। ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में झारखंड में नया सीएम चेहरा देखने को मिलेगा। इस रेस में कुछ नाम अभी से आगे भी चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आखिर सीएम सोरेन की कुर्सी पर पेंच कहां फंसा हुआ है।

