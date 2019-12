झारखंड विधानसभा चुनाव: जीत की ओर JMM प्लस, पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे हेमंत

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित होंगे। 81 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझानों में जेएमएम प्लस जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं, बीजेपी लगातार पिछड़ती जा रही है। इधर, सरकार बनाने का आभास होते ही हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं।

जानकारी के मुताबिक, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के बीच मुलाकात जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में सरकार गठन और गठबंधन को लेकर पिता-पुत्र के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि, इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई और क्या निष्कर्ष निकाला गया है इसका खुलासा नहीं हो सका है। गौरतलब है कि झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन को दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। वो राजधानी रांची के ही मोरहाबादी इलाके में रहते हैं।

#JharkhandAssemblyElections: Jharkhand Mukti Morcha's (JMM) Hemant Soren at former Jharkhand CM Shibu Soren's residence in Ranchi. pic.twitter.com/jABQz6DWvZ