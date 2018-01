रोक के बावजूद भी रैली करने पर अड़े जिग्नेश मेवाणी, छावनी में तब्दील हुआ संसद मार्ग

नई दिल्ली: दलित नेता और गुजरात की वडगाम सीट से विधायक जिग्नेश मेवाणी को राजधानी दिल्ली में रैली करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी जिग्नेश मेवाणी सभास्थल के लिए निकल पड़े हैं। अंबेडकर पार्क से जिग्नेश जंतर-मंतर के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि बिना परमिशन के भी अगर सभा की गई तो हम कार्रवाई करेंगे। जिग्नेश मेवाणी की 'युवा हुंकार रैली' पहले तो संसद मार्ग पर होनी थी, लेकिन बाद में सभा स्थल के लिए जंतर-मंतर को चुना गया। लेकिन जंतर-मंतर पर भी एनजीटी ने प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है।

भारी संख्या में संसद मार्ग पर पुलिस बल तैनात

इस रैली के जरिए जिग्नेश मेवाणी समेत तमाम युवा संसद मार्ग से पीएम निवास तक मार्च करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस रैली के लिए अनुमित नहीं दी है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इस जनसभा के लिए अनुमित नहीं दी गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि अगर इसके बावजूद भी कोई रैली या जनसभा की जाएगी तो फिर पुलिस अपना काम करेगी।

पुलिस ने पहले ही पार्लियामेंट स्‍ट्रीट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दिया है। नई दिल्ली के डीसीपी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि रैली के आयोजकों को लगातार किसी और जगह पर जाने का सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं।

मुंबई में भी कार्यक्रम को किया गया था रद्द

आपको बता दें कि इससे पहले जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद का 4 जनवरी को मुंबई के भाईदास हॉल में भी एक कार्यक्रम होना था, जिसे रद्द कर दिया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन छात्र भारती नाम के संगठन ने रखा था। छात्र भारती के उपाध्यक्ष सागर भालेराव ने बताया कि उन्होंने भाईदास हॉल को अपने संगठन के ऑल इंडिया समिट के लिए रिजर्व किया था। लेकिन पुलिस ने इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। इससे पहले जिग्नेश मेवाणी और उमर खालिद पर एक केस भी दर्ज किया गया था, जिसमें उनपर पुणे हिंसा को भड़काने का आरोप लगा था।

Delhi: Heavy security deployed ahead of Jignesh Mevani's 'Yuva Hunkar Rally' to be held at Parliament Street. Delhi Police has denied permission to hold the event. pic.twitter.com/7Q8CO9tqVg