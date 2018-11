जम्मू कश्मीर: राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में क्यों नहीं दे सकते चुनौती, उमर अब्दुल्ला ने बताई वजह

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की लगभग सभी संभावनाएं खत्म होती दिख रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कानूनी कदम नहीं उठा सकते हैं।

हमारे पास नहीं है कोई सबूत: उमर अब्दुल्ला

विधानसभा भंग होने के एक दिन बाद प्रेस कांफ्रेंस में उमर ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिव पार्टी (PDP) चीफ महबूबा की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि चूंकि पीडीपी ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए राज्यपाल को पत्र भेजा था, नेशनल कांफ्रेंस ने नहीं इसलिए सत्यपाल मलिक के बुधवार रात के कदम को चुनौती देने का फैसला पीडीपी पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर हम इस मसले को लेकर केस नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जिसके आधार पर ये साबित कर पाए कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हमारी बात को नजरअंदाज किया है।

Legally,we don't have case to make. As I don't have a document on which to claim Guv ignored what we had to say. My conversation was with PDP. It's for PDP to decide whether it wants to take legal recourse.I didn't provide documentary support: O Abdullah on J&K assembly dissolved pic.twitter.com/wltKrto8Cg