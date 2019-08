सीताराम येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली भेजा, कल गुलाम नबी आजाद को भी रोका था

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) में आर्टिकल 370 ( Article 370 ) के हटने के बाद से लगातार राजनीतिक दलों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यही नहीं कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कश्मीर जाने की कोशिश भी कही है लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सीपीआइ (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ( CPIM Secretary Sitaram yechury ) को जम्मू-कश्मीर जाने नहीं दिया गया।

येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया है। दरअसल येचुरी अपनी पार्टी के लोगों से मिलने के लिए घाटी गए जा रहे थे।

लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही वहां धारा 144 लागू की गई है।

हालांकि शुक्रवार को कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। जन जीवन भी कुछ हद तक सामान्य हो रहा है।

CPI(M) General Secretary, Sitaram Yechury is being sent back to Delhi. https://t.co/nCEpO9SVF8

लगातार दूसरे दिन श्रीनगर एयपोर्ट पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को रोका गया।

एक दिन पहले गुरुवार को जहां कांग्रेस वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयपोर्ट पर रोकर दिल्ली भेज दिय गया था।

वहीं शुक्रवार को सीपीआइ (एम) के नेता सीताराम येचुरी को भी श्रीनगर हवाईअड्डे पर ही रोक दिया गया।

Jammu & Kashmir: National Security Advisor Ajit Doval visited downtown Srinagar today & spent over 2 hours in the area. He interacted with troops and locals & also had lunch with CRPF personnel. pic.twitter.com/XZLGmTOyyB