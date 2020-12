JK DDC Election Result: कश्मीर में BJP की पहली जीत, अनुराग ठाकुर बोले- लोगों ने किया हम पर भरोसा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu kashmir ) में हुए जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव के नतीजे मंगलवार 22 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए हो रही मतगणना में बीजेपी दमदार प्रदर्शन कर रही है। कश्मीर संभाग की 140 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना में 109 सीटों का रुझान मिला है।

यहां बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पहली जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी एजाज हुसैन ने बलहामा श्रीनगर सेअपनी विजय दर्ज की है। वहीं पीपुल्स एलायंस में नेशनल कांफ्रेंस की महमूदा निसार ने शोपियां, श्रीनगर से आजाद उम्मीदवार शाइस्ता असलम और अपनी पार्टी के उम्मीदवार ने एक-एक सीट हासिल की है।

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कई दिग्गज हस्तियों की बढ़ेगी मुश्किल, जानिए मुंबई पुलिस ने किन हालतों में दर्ज किए केस

The results will be out today and I am confident of Bhartiya Janata Party's performance. People want to see new leadership take charge in J&K that will help resolve issues in their constituencies: Anurag Thakur, BJP's in-charge for DDC polls https://t.co/Rb5Tx4mxGo