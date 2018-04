नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कवीन्द्र गुप्ता राज्य के नए डिप्टी सीएम बने हैं। शपथ लेते ही नए डिप्टी सीएम ने कठुआ रेप केस पर एक विवादित बयान दे दिया है। गुप्ता मीडिया से पहली बार रूबरू हुए तो पत्रकारों ने चर्चित कठुआ मामले पर सवाल पूछा। इसपर तपाक से डिप्टी सीएम ने कहा कि कठुआ मामला एक छोटी सी बात है। इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए।

घिरे तो सफाई भी दे दी

पहली ही बार में विवादित देकर डिप्टी सीएम खुद को घिरता हुआ महसूस करने लगे शायद इसीलिए उन्होंने सफाई भी दे दी। कवीन्द्र गुप्ता ने कहा कि कठुआ मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट खुद उसपर फैसला करेगा। बार-बार उस मुद्दे को छेड़ना ठीक नहीं है। इस मामले को इतना तुल नहीं देना चाहिए। मैंने यह कहा कि इस तरह के काफी मामले हैं। जानबूझ कर इसको भड़काने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। डिप्टी सीएम कवीन्द्र गुप्ता के इस विवादित बयान का एक वीडियो भी सामने आया है।

After pro-rapist MLA was inducted in Ministry, this shameless/heartless BJP neta- Dy CM J&K Kavinder Gupta says Rape & murder of 8 year old girl in Kathua is a SMALL issue, shd not be given much hype. And his supporters Laugh.....! Shame BJP Shame. pic.twitter.com/6rkxSiBhhv