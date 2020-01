JNU विवाद पर बोले सीएम केजरीवाल, हिंसा नहीं रोकने का ऊपर से मिला था आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री ( CM Arvind Keriwal ) और आम आदमी पार्टी ( Aam Admi party ) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जेएनयू हिंसा ( JNU Violence ) पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने कहा है जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर ऊपर से आदेश मिला था कि इसे नहीं रोका जाए।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) खराब नहीं है, लेकिन ऊपर से आने वाले आदेशों की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं।

नौकरी जाने के डर से सही काम नहीं पाते पुलिसकर्मी

केजरीवाल ने कहा चाहते हुए भी पुलिस कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल साबित हो जाती है। पुलिस को अगर सही आदेश दिए जाएं तो वह करके दिखाएंगे।

लेकिन जब राजनीतिक मंशा ही गलत होगी तो पुलिस काम कैसे कर पाएगी। पुलिसवाले ऊपर वालों का आदेश नहीं मानेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी।

निर्भया केस में आया नया मोड़, 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी! दोषी विनय कुमार ने उठाया बड़ा कदम

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Delhi Police kya kar sakti hai? Oopar se aadesh agar aayega ki aapko hinsa nahi rokni, law and order theek nahi karna hai to vo bichare kya karenge? Agar nahi manenge to suspend ho jayenge pic.twitter.com/HfZQKtxY13