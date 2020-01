जेएनयू हिंसा पर CWC में शुक्रवार को होगी चर्चा, कुलपति ने पांच सदस्यीय जांच समिति की गठित

नई दिल्ली। कांग्रेस की चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर के दौरे के एक दिन बाद टीम अपनी रिपोर्ट पार्टी की अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी को सौंपेगी। रिपोर्ट पर कांग्रेस की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सीडब्ल्यूसी में भी शुक्रवार को चर्चा होगी। वहीं, जेएनयू प्रशासन ने भी एक पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है।

चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम की अगुवाई कांग्रेस की पूर्व सांसद व महिला शाखा की प्रमुख सुष्मिता देव ने किया। इस टीम में तीन छात्र नेता शामिल हैं- सांसद हिबी ईडेन, स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष अमृता धवन व सांसद व पूर्व जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष सैयद नासिर हुसैन ने बुधवार को दोपहर बाद यूनिवर्सिटी परिसर का दौरा किया और रविवार की हिंसा को लेकर परिसर में छात्रों से मुलाकात की। रविवार को हुई हिंसा में दो दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे।

Whatsapp groups that organised & orchestrated the attack on JNU students had at least 8 office bearers from ABVP, the JNU Chief Proctor, a professor from DU & two PHD scholars. The JNU administration, the BJP govt & the Delhi police are all complicit in this act of terror. pic.twitter.com/sF1sxC4ofD

पार्टी सूत्रों के अनुसार, फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट कुलपति एम जगदीश कुमार, दिल्ली पुलिस की भूमिका, कैंपस में प्रवेश करने में नकाबपोशों की मदद में अंदर के लोगों की भूमिका व यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों की भूमिका उजागर करेगी।

उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) में भी चर्चा होगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष पहले ही जेएनयू परिसर की रविवार की हिंसा की निंदा कर चुकी हैं।

वहीं, जेएनयू प्रशासन ने हिंसा की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह कदम जेएनयूएसयू नेताओं के उन आरोपों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि जेएनयू प्रशासन दक्षिणपंथी छात्र संगठनों खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का पक्ष ले रहा है।

Jawaharlal Nehru University (JNU): The Vice Chancellor has set up a committee of 5 members to inquire into the whole incident of violence that took place on the campus on 5th January. The committee shall submit its report at the earliest.