जेपी नड्डा ने केरल की जनता का जताया आभार, कहा -  हम सांप्रदायिक ताकतों को एक्सपोज करते रहेंगे

नई दिल्ली। केरल स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 2014 की तुलना में बेहतर जनादेश देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा ने केरल के लोगों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हम एलडीएफ और यूडीएफ दोनों मोर्चों की भ्रष्ट, सांप्रदायिक और पाखंडी राजनीति को पहले की एक्सपोज करने का काम जारी रखेंगे।

I thank the people of Kerala for giving an improved mandate to BJP in Local Body Elections. We will continue to expose the corrupt, communal & hypocrite politics of both LDF & UDF fronts, tweets JP Nadda, President, Bharatiya Janata Party



