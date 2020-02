जेपी नड्डाः शहीद रतनलाल की पत्नी को मिलेगी सरकारी नौकरी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ( JP Nadda ) ने दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्सटेबल रतन लाल ( Ratan lal ) की शहादत को सलाम किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने रतन लाल को शहीद का दर्जा दिया है। यही नहीं रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए, पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

नागरिकता कानून ( CAA ) के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल का बुधवार को राजस्थान के सीकर में अंतिम संस्कार किया गया। 24 फरवरी को पत्थरबाजी के दौरान उनकी जान चली गई थी।

JP Nadda, BJP President: It is upsetting that Delhi Police's head constable Rattan Lal ji had to lose his life while maintaining law & order. He has been given the honour of martyr and Rs 1 crore will be given to his family. We will also provide a job to one of his family member. pic.twitter.com/1wbVeIV6xE