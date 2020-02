राहुल-प्रियंका पर रविशंकर का पलटवार, नियमों के मुताबिक हुआ जज का तबादला

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) की सुनवाई कर रहे जज एस मुरलीधर ( judge S murlidhar ) के ट्रांसफर पर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। आधी रात को तबादले को लेकर कांग्रेस ( Congress ) ने जहां कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया तो वहीं कांग्रेस के बयान पर पटलवार करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ( Ravi Shankar Prasad ) ने भी प्रतिक्रिया दी।

जज के ट्रांसफर की तुलना कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने न्याय का मुंह करने से की। राहुल-प्रियंका के इस ट्वीट पर तुरंत केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया।

The Party, which is the private property of one family, has no right to lecture about objectionable speeches. The family & it’s cronies have routinely used the harshest words against the Courts, the Army, the CAG, the PM and the people of India. — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 27, 2020

बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राहुल-प्रियंका के ट्वीट पर जोरदार हमला बोला। प्रसाद ने एक के बाद एक दो ट्वीट किए। इसमें उन्होंने लिखा.. ऐसी पार्टी, जो एक परिवार की निजी संपत्ति है, उसको आपत्तिजनक भाषणों के बारे में व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। परिवार और उसके भाई-बहनों ने न्यायालयों, सेना, कैग, पीएम और भारत के लोगों के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है।

We respect independence of judiciary. Record of Congress in compromising independence of judiciary, superseding judges even of Supreme Court during Emergency is well known.They rejoice only when the judgment is of their liking otherwise raise questions on the institutions itself. — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 27, 2020

हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता करने में कांग्रेस का रिकॉर्ड, इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी निकाल फेंकना शामिल है। उन्हें फैसला तब तक ही खुश करता है जब तक उनके पक्ष में हो अन्यथा संस्थानों पर ही सवाल उठाए जाते हैं।

Remembering the brave Judge Loya, who wasn’t transferred. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 27, 2020

The midnight transfer of Justice Muralidhar isn’t shocking given the current dispensation, but it is certianly sad & shameful.



Millions of Indians have faith in a resilient & upright judiciary, the government’s attempts to muzzle justice & break their faith are deplorable. pic.twitter.com/KKt4IeAMyv — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 27, 2020

इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिये जहां जस्टिस लोया को याद किया और लिखा कि उनका तबादला नहीं हुआ था। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार न्याय का मुंह बंद कर रही है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम ने 12 फरवरी को हुई बैठक में जज मुरलीधर के तबादले का फैसला लिया था।

कानून मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (Chief Justice of India Justice S.A. Bobde) की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस. मुरलीधर का ट्रांसफर किया गया है।