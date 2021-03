नंदीग्राम हादसे पर कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी नेताओं को दी नसीहत, EC से की और सुरक्षाबलों भेजने की मांग

नई दिल्ली। एक दिन पहले नंदीग्राम के बुरलिया बाजार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर नजरिए से गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी पश्चिम बंगाल प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज बड़ा बयान दिया है।

They (TMC) are politicizing the issue. However, we believe such incidents should not be politicized. I hope Election Commission will send enough central forces to West Bengal to control the political violence: BJP leader Kailash Vijayvargiya on alleged attack on Mamata Banerjee pic.twitter.com/BUYVZBPPCH