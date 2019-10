बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा वह सीएम हैं न कि पीएम

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्‍ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय मंगलवार को मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्‍होंने ममता बनर्जी पर तंजिया लहजे में कहा है कि वह पश्चिम बंगाल की सीएम हैं न कि देश का पीएम। उन्‍हें अपने काम पर ध्‍यान केंद्रित करना चाहिए। एनआरसी पर केंद्र सरकार क्‍या करने जा रही है ये बात उस पर छोड़ दें।

Kailash Vijayvargiya, BJP: Mamata Banerjee is CM of West Bengal & not the PM. It's a Central govt's decision whether to implement NRC or not, why is she so worried?If Centre decides to implement NRC, she won't be able to do anything about it as it will be central govt's decision. pic.twitter.com/IA2cxwB242