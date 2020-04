प्रवासी मजदूरों के संकट पर कमल हासन का बड़ा बयान, 'टाइम बम' से की तुलना

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना वयारस ( coronavirus in india ) का खतरा। अब तक देश में 11 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 350 से ज्यादा लोगो इस घातक वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि देश में लॉकडाउन की अवधि 19 दिन बढ़ा दी गई है।

लेकिन इस बीच लॉकडाउन ( lockdown ) का उल्लंघन कर मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जुटे हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ वाली घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। इस घटना को लेकर मक्कल नीधि मय्यम पार्टी के अध्यक्ष कमल हासन ( Kamal Haasan )ने बड़ा बयान दिया है।

लॉकडाउन के बीच मुंबई के बांद्रा में प्रवासी मजदूरों के जमावड़े की घटना पर कमल हासन ने केंद्र सरकार को बालकनी सरकार कहकर तंज कसा। कम हासन ने कहा कि बालकनी में खड़े सभी लोगों को जमीनी हकीकत पर ध्यान देना चाहिए।

All the balcony people take a long and hard look at the ground. First it was Delhi, now Mumbai.

The migrant crisis is a time bomb that must be defused before it becomes a crisis bigger than Corona. Balcony government must keep their eyes on what's happening on the ground too.