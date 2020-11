Kamal Hasan एआईएडीएमके को चुनावी मात देने के लिए तैयार, पार्टी के नेताओं के साथ कर रहे हैं चर्चा

नई दिल्ली। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दक्षिण भारत के लोकप्रिय अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने रणनीतिक तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इस योजना के तहत आज वह अपनी पार्टी मक्कल निधि मैय्यम (एमएनएम) के जिला सचिवों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के नेताओं को अभी से तैयारी में जुट जाने के लिए प्रेरित करेंगे। चेन्नई में आयोजित पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए कमल हासन पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं।

Tamil Nadu: District Secretaries of actor Kamal Haasan's party Makkal Needhi Maiam (MNM) arrive for a meeting in Chennai.



"It's a very important meeting for the future. We will plan for the elections & how to go forward," says Kameela Nasser, State Secretary, MNM. pic.twitter.com/MQjpFqhxuv