दूल्हा तय नहीं कर पाई भाजपा...और गिरते—गिरते बच गई कांग्रेस सरकार

नई दिल्ली.

मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार पर असमंजस के बादल फिलहाल छंट गए हैं। भाजपा नेताओं की आपसी रस्साकसी के बीच में भाजपा नेताओं ने विधायकों को फ्री कर दिया और उसके बाद पूरा खेल बदल गया। दरअसल, भाजपा अपना नया दूल्हा तय नहीं कर पाई। जिसके चलते भाजपा का फुल प्रूफ प्लान ही चौपट हो गया और कांग्रेस को खुद से राहत मिल गई। हालांकि इस बीच में कमलनाथ की ओर से दिग्विजय सिंह ने जरूर सक्रियता दिखाकर खुद को आगे के लिए मजबूत कर लिया।

दरअसल, भाजपा नेता कई बार मध्यप्रदेश की सरकार गिराने की बात कर चुके हैं। लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया, जब उन्होंने खुलकर सरकार गिराने की कोशिश की। इस कोशिश में भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आगे किया गया और उन्हें विधायकों को लाने का काम सौंपा गया। उनके साथ अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग को भी यही काम दिया। जबकि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को रणनीति के तहत बाकी काम संभालने की जिम्मेदारी दी गई।

इसी तैयारी के तहत मंगलवार सुबह भाजपा करीब 12 विधायकों को दिल्ली लाने में सफल रही और यह विधायक दो जगहों पर रोके गए। कुछ विधायकों को मध्यांचल में रोका गया, जबकि कुछ विधायक भाजपा नेताओं के साथ मनेसर के आईटीसी ग्रांड भारत में ठहरे। दिग्विजय सिंह को जैसे ही मालूम हुआ तो वह देर रात दो मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी के साथ सीधे ग्रांड भारत पहुंचे, जहां पर उनका विवाद नरोत्तम मिश्रा से भी हुआ। वहां पर पहले से मौजूद बसपा विधायक रामबाई को लेकर आ गए।

हालांकि इस बीच में भाजपा नेताओं के बीच में ही दूल्हा बनने को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष जहां वापस पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को वापस मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता था। जबकि एक पक्ष ऐसा भी था जो चाहता था कि बागी विधायकों की राय के हिसाब से ही मुख्यमंत्री का चयन किया जाए। बागी विधायकों का बड़ा धड़ा नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में था।

विवाद बढ़ते देख दूसरे नेताओं ने भी हस्तक्षेप की कोशिश की। लेकिन जब बात बनती नजर नहीं आई तो एक गुट ने कुछ विधायकों को फ्री कर दिया और उन्हें कांग्रेस के संपर्क में आने की हरी झंडी दे दी। इनमें एंदल सिंह कंषाना और रणवीर जाटव शामिल थे। हालात बिगड़ते देख सुबह सपा विधायक राजेश शुक्ला और बसपा विधायक संजू कुशवाह भी वहां से निकल गए। इसके बाद ही हालात ऐसे होते चले गए कि भाजपा के हाथ से पूरा खेल बिखरता चला गया। हालांकि भाजपा के रणनीतिकार अभी भी मान रहे हैं कि हम खेल से बाहर नहीं हुए हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है वह खेल का हिस्सा है। हालांकि माना जा रहा है कि भाजपा अपने ही खेल में मात खा गई और कांग्रेस को बिना मेहनत के ही अपनी सरकार को सुरक्षित करने का मौका मिल गया। हालांकि इस बीच में कुछ विधायकों ने जरूर अपने भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से भरोसा हासिल कर लिया।

Madhya Pradesh CM Kamal Nath: BJP with the help of mafias has been unsuccessfully trying to destabilize the Congress government in Madhya Pradesh. We have a full majority in the assembly which we have proved during the passage of budget & election of Speaker & Deputy Speaker. https://t.co/cdZ9JW0fRw pic.twitter.com/5bPJYLqgvG