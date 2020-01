'पीएम मोदी और अमित शाह रात में देखते हैं पाकिस्तान का सपना'

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दोनों के ऊपर पाकिस्तान का जुनून सवार है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाने के बाद मीडिया से बातचीत में सिब्बल ने कहा, "कौन इमरान खान (पाकिस्तान के प्रधानमंत्री) की जुबान बोल रहा है? यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। पाकिस्तान के विभाजनकारी एजेंडे इस देश में बनाए जा रहे हैं। इसलिए यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की जुबान में बोल रहे हैं।"

In a court of law when a witness takes oath he says :



In the name of God I shall speak the Truth , the whole Truth and nothing but the Truth . So help me God .



On CAA the leading lights of this Government should only speak after they take that oath .



So help them God !