कारगिल विजय दिवस: आज जम्मू-कश्मीर जाएंगे राजनाथ सिंह, ​कारगिल में शहीदों को करेंगे नमन

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( rajnath singh ) आज यानी 20 जुलाई को 'कारगिल विजय दिवस' ( Kargil Vijay Diwas ) के अवसर पर जम्मू-कश्मीर राज्य में कारगिल का दौरा करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात का जायजा भी लेंगे।

Jammu and Kashmir: Defence Minister Rajnath Singh will visit Kargil today, on the occasion of #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/hDhYH7vW3s