नई दिल्‍ली। कर्नाटक भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। भाजपा ने चुनाव आयोग से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जरूरी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। भाजपा का आरोप है कि सीएम ने ऐसा कर चुनाव आचार संहिता का खुल्‍लमखुल्‍ला उल्‍लंघन किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार चरम पर है और आरोप-प्रत्‍यारोप का सिलसिला भी उसी गति से तेज हो गया है। राज्‍य विधानसभा चुनाव के लिए 12 मई को मतदान होगा और 15 मई उसका परिणाम आएगा।

पीएम मोदी के फैन बिहार के मुस्लिम बहुल गांव ने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा

चुनाव आचार संहिता का उल्‍लंघन

एक ट्वीट के जरिए केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद देवगौड़ा ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर यह आरोप लगाया है। उन्‍होंने अपने ट्वीट में सीएम पर चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया है। उन्‍होंने ट्वीट के जरिए बताया है कि सीएम ने अपने हलफमाने में फेसबुक और ट्वीटर एकाउंट के बारे में जानकारी नहीं दी है। ज‍बकि उनके पास दोनों एकाउंट है। वो दोनों एकाउंट पर सक्रिय भी हैं। यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से उल्‍लंघन है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।

राहुल को अमित शाह की हिदायत, लोगों को बांटने का काम छोड़ दो

सीएम को दी नैतिक मर्यादा की दुहाई

देवगौड़ा ने सीएम सिद्धारमैया को नसीहत देते हुए कहा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्‍हें दूसरों के सामने एक आदर्श उदाहरण पेश करने चाहिए। लेकिन उन्‍होंने हलफनामे में झूठी सूचना देकर अनैतिक कार्य किया है। साथ ही लोगों की नजर में सीएम के पद को बदनाम किया है। उन्‍होंने कहा कि इससे प्रदेश का नाम देश भर में बदनाम होगा। उन्‍हें इस बात का ख्‍याल रखना चाहिए।

Karnataka BJP had yesterday alleged that Chief Minister Siddaramaiah in his affidavit lied that he had no twitter or facebook account https://t.co/GtMDBTQ8OJ #KarnatakaElections2018