नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में सियासी दलों और उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कि चुनाव परिणाम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में आएंगे और पार्टी 130 सीट हासिल करेगी। शाह ने कहा कि राज्य में चुनावी घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के बड़े नेताओं ने सफल चुनावी अभियान चलाया है। अभियान के दौरान पार्टी नेताओं ने जन-जन तक पार्टी की नीतियां पहुंचाने का काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान अमित शाह ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि जर्नादन रेड्डी से बीजेपी का कोई नाता नहीं है।

BJP will win more than 130 seats & form government in #Karnataka. There is no question of seeking or giving support to anyone: Amit Shah in Bengaluru #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/AfthUVfoPn