नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा में भाजपा की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस और जेडीएस खेमे में खुशी की लहर है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र की जीत हुई।

LIVE UPDATES-

-बहुमत साबित करने से पहले और राष्ट्रगान से पहले भाजपा के विधायक सदन से उठकर चले गए-राहुल गांधी

-आज भाजपा ने पावर का दुरूपयोग किया है-राहुल गांधी

- भारत मे ताकत और पैसा कुछ नहीं है-राहुल गांधी

-राहुल ने कहा कर्नाटक में लोकतंत्र की जीत हुई है-राहुल गांधी

-भाजपा ने जनादेश का अपमान किया है--राहुल गांधी

-प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं-राहुल गांधी

-कर्नाटक में लोकतंत्र की मर्यादा को गिराने की कोशिश की गई-राहुल गांधी

I am proud that opposition stood together & defeated the BJP and we will continue to do so: Rahul Gandhi after BS Yeddyurappa's resignation as Karnataka CM pic.twitter.com/jo8qciyFoW