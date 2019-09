डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के पीछे सिद्धारमैया का हाथ, कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन का दावा

बेंगलूरु। कर्नाटक की सियासत में गहमागहमी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस संबंध में कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन कुमार कतील के ताजा आरोप ने हलचल मचा दी है। कतील ने शिवकुमार की गिरफ्तारी का ठीकरा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता एस सिद्धारमैया पर फोड़ा है।

कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के मुताबिक डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के पीछे कांग्रेस के नेता का ही हाथ है। उन्होंने इस गिरफ्तारी को पार्टी के अंदर की साजिश करार दिया।

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी का नहीं थम रहा विरोध, कर्नाटक में मशाल जलाकर प्रदर्शन

नलिन के मुताबिक, "मुझे डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी केे पीछे सिद्धारमैया का हाथ होने का शक है। डीके शिवकुमार का पार्टी में बढ़ता कद, सिद्धारमैया से देखा नहीं जा रहा था, शायद यही वजह हो कि उन्होंने शिवकुमार को गिरफ्तार करवा दिया।"

Karnataka BJP Chief Nalin Kumar Kateel in Bagalkot: I doubt Siddaramaiah is the reason for the case on DK Shivakumar. I think Siddaramaiah did this because he saw DK Shivakumar's growth, that's the reason Siddaramaiah might be behind DK Shivakumar's arrest. pic.twitter.com/utoxxsd8O5