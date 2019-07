फ्लोर टेस्ट से पहले बीएस येदियुरप्पा ने अपने गांव के मंदिर में की पूजा-अर्चना

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा शपथ लेने बाद से लगातार भगवान की शरण में हैं। शनिवार को उन्होंने अपने गृह जनपद मंड्या में पैतृक गांव बुक्कनकेरे के मंदिरों में दर्शन किए। इस दौरान कई स्थानों पर BS Yeddyurappa ने लोगों से बातचीत भी की।

गृहग्राम में भगवान के दर्शन

सीएम ने सबसे पहले चेलवा नारायण स्वामी मंदिर में पूजा की। यह मंदिर मांड्या में स्थित है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद सड़क पर फरियाद लेकर बैठी एक महिला से उन्होंने बात की और मदद का आश्वासन दिया।

कर्नाटक: मुख्यमंत्री बनते ही येदियुरप्पा ने लिए ताबड़तोड़ फैसले

अपने गांव गए सीएम येदियुरप्पा

येदियुरप्पा ने ट्वीट कर बताया कि आज मैं अपने जन्म स्थान बुक्कनकेरे आया हूं। मैंने गवी मठ के देवी श्री सिद्धलिंगेश्वर स्वामी के दर्शन किए। फिर मैं अपने घर गया। बहुत समय बाद अपनों को साथ पाकर अभिभूत हुआ।

I visited my place of birth, Bookanakere and took the blessings from Siddaligeshwara Swamy temple. I then visited my house. I was overwhelmed seeing the people of my place.