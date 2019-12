कर्नाटक उपचुनाव: भाजपा के सत्ता में बने रहने के संकेत, रुझानों में इन सीटों पर बढ़त

नई दिल्ली। कर्नाटक उपचुनाव में 15 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के शुरुआती रुझानों से संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार दक्षिणी राज्य में सत्ता में बनी रहेगी।

सभी विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के एक घंटे से अधिक के शुरुआती रुझानों के अनुसार, भाजपा 12 और विपक्षी कांग्रेस 2 सीट पर आगे चल रही है।

भाजपा के प्रदेश इकाई के प्रवक्ता जी. मधुसूदन ने यहां आईएएनएस से कहा, "हमारे उम्मीदवार अथानी, कागवाड, गोकक, येलापुर, हिरेकुरु, विजयनगर, चिकबलापुर और रानीबेन्नुरु में आगे चल रहे हैं।" सत्तारूढ़ दल को उपचुनाव में कम से कम सात सीटों पर जीत की जरूरत है।

