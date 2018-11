कर्नाटक उपचुनाव: तीन लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त वोटिंग

बेंगलुरु: कर्नाटक में तीन लोकसभा और दो विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान हुआ। तीन लोकसभा सीट में बेल्लारी, शिवमोगा, मांड्या हैं । जबकि दो विधानसभा सीट जामखंडी और रामनगर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। कुल पांच सीटों के लिए 31 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बेल्लारी लोकसभा सीट पर 63.65 फीसदी शिवमोगा में 61.05 और मांड्या लोकसभा सीट पर 53.93 प्रतिशत वोटिंग हुई। वहीं विधानसभा सीटों रामनगर के लिए 73.71 पर्सेंट और जामखंडी के लिए 81.58 फीसदी वोट डाले गए। लोकसभा की बल्लारी, शिमोगा और मांड्या सीटों पर और विधानसभा क्षेत्रों में जमखांडी व रामानगरम सीट पर शांति पूर्ण मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी । लगभग 6,450 मतदान केंद्रों पर कुल 54,54,275 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया।

Karnataka: 61.05 %, 63.85% & 53.93 % voting recorded in parliamentary constituencies Shimoga, Bellary & Mandya respectively. 73.71 & 81.58 voting recorded in legislative assembly constituencies Ramanagaram & Jamkhandi respectively. Voting has concluded.