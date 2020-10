Karnataka: BS Yediyurappa ने किया एस बंगारप्पा की प्रतिमा का उद्घाटन

नई दिल्ली। कर्नाटक ( Karnataka ) के शिवमोगा में सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ( Chief minister BS Yediyurappa ) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कर्नाटक के विकास में पूर्व सीएम बंगारप्पा की योगदान को याद किया।

Festive Season में Local For Vocal का ट्रेंड, Nitin Gadkari ने लॉन्च किए खादी के जूते

Karnataka: Chief minister BS Yediyurappa inaugurates via video conferencing a statue of former chief minister S.Bangarappa in Shivamogga pic.twitter.com/0C5AnML56c