Karnataka : सीएम येदियुरप्पा कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए दिल्ली रवाना

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इससे पहले पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा के लिए वह बेंगलूरु से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करने के साथ संभावित चेहरों पर मंजूरी लेंगे। इसके साथ ही सीएम लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। सीएम येदियुरप्पा हाल ही में संपन्न ग्राम पंचायत चुनाव परिणामों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे।

Candidates of by-polls of Lok Sabha & Assembly constituencies will be discussed with senior party leaders & will also inform about recent Gram Panchayat poll results. A plan to expand state cabinet will also be discussed: BS Yediyurappa, Karnataka CM, before leaving for Delhi pic.twitter.com/wzH2ZASb6i