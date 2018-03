बेंगलुरु: यूपी की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की करारी हरा के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहा है। इस बीच कर्नाटक की सियासत में भी भाजपा की हार के बाद सियासी हमले शुरू हो गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा पर जोरदार हमला बोला है।

कर्नाटक कांग्रेस ने योगी को बताया बाहरी

कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट की गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ और बीएस येदियुरप्पा साथ में नजर आ रहे हैं। इस फोटो के जरिए कर्नाटक कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ और येदियुरप्पा पर निशाना साधा है। कर्नाटक कांग्रेस ने बीएस येदियुरप्पा के लिए लिखा, ' मिस्टर बीएस येदियुरप्पा अब तो कुछ आत्मसम्मान दिखाइए और उस बाहरी के सामने झुकना बंद कीजिए जो अपनी सीट भी नहीं बचा पाया।' आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इस फोटो में बाहरी कहा गया है, जो परिवर्तन यात्रा के दौरान कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर दिखे थे।

साथ ही कर्नाटक कांग्रेस ने गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को जीत की बधाई दी है। कांग्रेस के अनुसार अब योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक के विकास पर लेक्चर देना बंद कर देना चाहिए।

योगी-सिद्धारमैया में पहले भी हो चुका है ट्विटर वॉर

कर्नाटक कांग्रेस ने जिस तस्वीर को शेयर किया है वो परिवर्तन यात्रा के दौरान की है, जब योगी आदित्यनाथ ने परिवर्तन यात्रा के तहत कर्नाटक में जोरदार प्रचार किया था। इससे पहले भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर वॉर हो चुका है। परिवर्तन यात्रा के दौरान सिद्धारमैया ने योगी आदित्याथ को कर्नाटक के विकास से सीख लेने की सलाह दी थी। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या का सवाल उठा दिया था। साथ ही योगी आदित्यनाथ में बेंगलुरु में आयोजित एक रैली में सिद्धारमैया पर जमकर हमला बोला था।

उपचुनाव में भाजपा की हुई है करारी हार

आपको बता दें कि यूपी की 2 और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई है। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पार्टी अपनी लाज नहीं बचा पाई और सपा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ गया। वहीं फूलपुर में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य की सीट चली गई है। वहां सभी सपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है।

Mr. Yeddyurappa, at-least now, show some self respect, and stop bowing to an outsider who can't even win his own seat!



#KannadaSwabhimana pic.twitter.com/pK2raRdkea