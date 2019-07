कर्नाटक सियासी संकट पर स्पीकर का जवाब- मुझसे मिलने नहीं आएं, कैसे हो इस्तीफा मंजूर?

नई दिल्ली। कर्नाटक में जारी सियासी घमासान ( karnataka crisis ) के बीच सरकार बचाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधान सभा में बुलाई गई विधायकों की इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रियांक खड़गे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश जी. राव ने दावा किया है कि सरकार को कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार बची रहेगी।

Karnataka Assembly Speaker, KR Ramesh Kumar: I am nowhere related to the current political developments. I am acting as per the Constitution. Till now, no MLA has has sought an appointment with me. If anyone wants to meet me, I will be available in my office. pic.twitter.com/CgB98duM00 — ANI (@ANI) July 9, 2019

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष आर रमेश कुमार ने कहा कि 'मैं वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा नहीं हूं। मैं संविधान के अनुसार काम कर रहा हूं। अब तक किसी भी विधायक ने मुझसे मिलने का प्रयास नहीं किया है। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं अपने कार्यालय में उपलब्ध रहूंगा'।

Union Minister Pralhad Joshi on current political situation in #Karnataka: It has become their (Congress) nature to allege anybody for their failure. Their MLAs have submitted their resignations to the Governor. We are monitoring the situation and will decide accordingly. pic.twitter.com/WAEMkAgiCN — ANI (@ANI) July 9, 2019

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर उनकी नजर है। विफलता के लिए किसी पर भी आरोप लगाना उनका (कांग्रेस) स्वभाव बन गया है। उनके विधायकों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और उसी के अनुसार निर्णय लेंगे।

Karnataka Congress President Dinesh Gundu Rao: I am confident that the govt will survive & govt will stay. That I am confident about. #Karnataka pic.twitter.com/NipVEACmUj — ANI (@ANI) July 9, 2019

गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर तंज

वहीं, कांग्रेस नेता व कर्नाटक सरकार में मंत्री डीके शिवकुमार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वो बता रहे हैं कि 'हम कहीं परेशान नहीं हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम इस बारे में नहीं जानते हैं' (कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति)। बीएस येदियुरप्पा भी यही कह रहे हैं, लेकिन वह अपने पीए को हमारे सभी मंत्रियों को लेने के लिए भेज रहे हैं।

DK Shivakumar, Congress: Mr Rajnath Singh is telling that 'we are nowhere bothered, we are not interested, we don't know about this' (political situation in Karnataka). BS Yeddyurappa is also saying the same, but he is sending his PA to pick up all our Ministers. #Karnataka pic.twitter.com/WEhaap5Lrx — ANI (@ANI) July 9, 2019

सभी 78 विधायकों की बैठक बुलाई

गौरतलब है कि कांग्रेस ने पार्टी के नौ बागी विधायकों के शनिवार के इस्तीफे के बाद इस संकट ( Karnataka Crisis ) से निपटने के लिए नौ जुलाई को अपने सभी 78 विधायकों की बैठक बुलाई है। इससे पहले कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह (विजयनगर) ने एक जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, जिसे मिलाकर बागी विधायकों की संख्या 10 हो गई है।

Karnataka: Congress's CLP meeting underway at Vidhana Soudha in Bengaluru. pic.twitter.com/6pYHnTMCZV — ANI (@ANI) July 9, 2019

कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी मुद्दों पर चर्चा

कांग्रेस प्रवक्ता रवि गौड़ा के अनुसार कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता सिद्धारमैया ने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि वे मंगलवार (9 जुलाई) को सुबह 9.30 बजे विधानसभा भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी मुद्दों पर चर्चा करें, जिसमें शनिवार को इस्तीफा देने वालों की चिंताएं भी शामिल हैं।

Karnataka: Congress's CLP meeting underway at Vidhana Soudha in Bengaluru. pic.twitter.com/PfzGq0YYFx — ANI (@ANI) July 9, 2019

कर्नाटक प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल शामिल

सीएलपी बैठक ( Karnataka Crisis ) आयोजित करने का निर्णय पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं की बैठक में लिया गया, जिसमें सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री जी. परमेस्वरा, पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष ईशर कंद्रे और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल शामिल रहे।

( Karnataka Crisis ) गौड़ा ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिनेश जी राव और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ पार्टी नेता भी बैठक में भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार मंगलवार को ही विधायकों के त्याग-पत्रों पर गौर करेंगे। विधायकों ने कुमार की अनुपस्थिति में अपने इस्तीफे उनके निजी सचिव को सौंप दिए थे। इनमें नौ कांग्रेस और तीन जनता दल (सेक्युलर) के विधायकों के इस्तीफे हैं।

पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि चूंकि विद्रोही विधायक शनिवार को व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देने के लिए कुमार से मुलाकात नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने अपने त्याग-पत्रों में उल्लिखित कारणों को स्वीकार करने पर जोर देने के लिए उनसे मंगलवार को मिलने का समय मांगा है।

