सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अयोग्य ठहराए गए विधायक, भाजपा ने स्पीकर के फैसले को बताया गैर-कानूनी

नई दिल्ली। कर्नाटक में लंबे समय से चला आ रहा सियासी संकट ( karnataka crisis ) नई सरकार गठित होने के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ( Speaker KR Ramesh Kumar ) ने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराया है।

कर्नाटकः स्पीकर ने रद्द की 14 बागी विधायकों की सदस्यता, कल येदियुरप्पा साबित करेंगे बहुमत

Speaker KR Ramesh Kumar: Where have we reached? The way I am being pressurized to deal with the situation(recent political developments in Karnataka) being a speaker... all these things have pushed me into a sea of depression. pic.twitter.com/BmUEvO2wJw