कर्नाटक संकटः कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को भरोसा, बागी विधायक मानेंगे और सरकार बचाएंगे

नई दिल्ली। कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट ( karnataka crisis ) के बीच लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ( Congress leader DK Shivkumar ) ने कहा है कि उन्हें हमारे विधायकों पर पूरा भरोसा है।

कर्नाटक में कुर्सी को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन ( congress-jds government )सरकार ने फ्लोर टेस्ट का दांव चल दिया है, वहीं भाजपा ने भी अपनी जीत का दावा किया है।

इस बीच डीके शिवकुमार को भरोसा है कि उनके बागी विधायक उनके साथ हैं।

बिहार: 6 जिलों में घुसा बाढ़ का पानी, 3 की मौत, सड़क-रेल यातायात ठप

DK Shivakumar, Congress: I have confidence on all our MLAs. They have been elected from Congress party & they have been there for a long period. They have fought like tigers in their domain. #Karnataka pic.twitter.com/95OrAqUUy6