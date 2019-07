कर्नाटकः स्पीकर ने रद्द की 14 बागी विधायकों की सदस्यता, बदल गया बहुमत का आंकड़ा

नई दिल्ली। कर्नाटक में चल रहा सियासी नाटक ( Karnataka crisis ) खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को एक बार फिर कर्नाटक की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में रविवार को 14 अन्य बागी विधायकों ( 14 Rebel MLA ) की सदस्यता रद्द कर दी गई है।

स्पीकर के आर रमेश कुमार ( Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar ) ने कांग्रेस के 11 बागी विधायकों और जेडीएस के 3 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द करने का ऐलान किया।

अपने इस फैसले के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि मैंने कोई चालाकी या ड्रामा नहीं किया, बल्कि सोच समझ कर फैसला लिया है। फैसले पर बात करते हुए स्पीकर थोड़े भावुक भी हो गए।

#UPDATE Karnataka Speaker also disqualifies another rebel Congress MLA Shrimant Patil. Total of 14 MLAs including Roshan Baig, Anand Singh, H Vishwanath, ST Somashekhar disqualified https://t.co/pLyZJkOMiw — ANI (@ANI) July 28, 2019

इन विधायकों की रद्द हुई सदस्यता

कर्नाटक विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने जिन 14 बागी विधायकों की सदस्य रद्द की है उनमें

पार्टी विधायक का नाम कांग्रेस बैराठी बसवराज कांग्रेस मुनिरत्न कांग्रेस एसटी सोमशेखर कांग्रेस रोशन बेग कांग्रेस आनंद सिंह कांग्रेस एमटीबी नागराज कांग्रेस बीसी पाटिल कांग्रेस प्रताप गौड़ा पाटिल कांग्रेस डॉ. सुधाकर कांग्रेस शिवराम हेब्बार कांग्रेस श्रीमंत पाटिल जेडीएस के. गोपालैया जेडीएस नारायण गौड़ा जेडीएस ए एच विश्वनाथ कांग्रेस रमेश जरकीहोली कांग्रेस महेश कुमटहल्ली निर्दलीय (बाद में कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी) आर शंकर

Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: BS Yediyurappa has asked me to oversee vote of confidence tomorrow. The Finance bill is set to lapse on July 31. I appeal to all MLAs to appear for the session for the confidence motion. pic.twitter.com/okAiP6VYQ5 — ANI (@ANI) July 28, 2019

आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने तीन विधायकों को अयोग्य करार दिया था। यानि अब तक कुल मिलाकर 14 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा चुकी है।

कल बहुतम साबित करेंगे येदियुरप्पा

कर्नाटक में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद येदियुरप्पा को 29 जुलाई को बहुमत साबित करना है। स्पीकर ने कहा कि मौजूदा हालात में उन पर बेहद दबाव है।

Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: 13 MLAs(rebel Congress-JDS MLAs) have been disqualified. pic.twitter.com/Frpe3IvdyF — ANI (@ANI) July 28, 2019

मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी देखरेख में विश्वास मत प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कहा है।

स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि फाइनेंस बिल भी 31 जुलाई को पास होना है, ऐसे में 'मैं सभी विधायकों से विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान मौजूद रहने की अपील करता हूं।

हम कहां पहुंच चुके हैं? स्पीकर के नाते मौजूदा हालात में मुझ पर काफी दबाव है। इन सब चीजों ने मुझे तनाव के समंदर में धकेल दिया है।

I welcome the decision of spreaker to disqualify 14 MLAs. This honest decision of speaker will send strong signals for all the representatives in the country who might fall for @BJP4India's trap.@INCKarnataka — Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 28, 2019

सिद्धारमैया ने किया स्वागत

स्पीकर केआर रमेश कुमार के फैसले का कांग्रेस विधायक सिद्धारमैया ने स्वागत किया। स्पीकर ने ईमानदारी से जो फैसला लिया है उसका सख्त संदेश देशभर के उन लोगों तक जाएगा, जिन्होंने सरकार गिराने की मंशा रखी।

#WATCH Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar breaks down while speaking about senior Congress leader and former Union Minister Jaipal Reddy who passed away earlier today, at the age of 77, in Hyderabad. pic.twitter.com/9mJi7ti76N — ANI (@ANI) July 28, 2019

जब भावुक हुए स्पीकर

पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कर्नाटक विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार भावुक हो गए।