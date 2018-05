बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। राज्य में वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र भी जारी कर दिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ-साथ राज्य के अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया। हालांकि इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह या फिर पीएम मोदी की मौजूदगी जरूर सभी खटकी।

पीएम मोदी का 'नमो' मंत्र: कर्नाटक चुनाव जीतना है तो बूथ जीतने पर ध्यान दें कार्यकर्ता

किसानों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र का नाम 'कर्नाटक के लिए दिया वचन' दिया है। घोषणापत्र जारी करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। हम कर्नाटक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए आवंटित करेंगे। हम राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। किसानों को कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान मदद करने के लिए रैठा बंधू मार्केट इंटरवेंशन फंड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे। कॉलेज पढ़ने वाले छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।

इसके अलावा बीजेपी ने राज्य में गौ हत्या को भी रोकने का वादा किया है। महिलाओं को मंगलसूत्र बांटने का वादा भी बीजेपी के घोषणापत्र में शामिल है।

कर्नाटक चुनाव: 1957 से भाजपा की सेफ सीट है मुधोल विधानसभा, इस बार कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार

बीजेपी के घोषणापत्र की बड़ी बातें...

- महिलाओं को दो लाख रुपए तक का 1 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज

- बीपीएल परिवार की सभी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 20 लाख किसानों को 10,000 रुपए की मदद

- सिंचाई योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए

- किसानों को पंप सेट के लिए दस घंटे के लिए फ्री बिजली

-BPL परिवार की महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिट्री नैपकिन, बाकियों महिलाओं को मात्र 1 रुपए में

- गौ-हत्या को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा.

- शादी के समय 3 ग्राम का मंगलसूत्र सभी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को दिया जाएगा।

- नौकरी के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव

- हर तालुका में रनिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल

- 300 से अधिक अन्नापूर्णा कैंटीन

- 400 ST बच्चों को विदेश में स्पॉन्सर पढ़ाई

- ओबीसी जाति के लोगों के लिए सुविधाघर, 7500 करोड़ रुपए का बजट

- जानवरों के कल्याण के लिए 3000 करोड़ रुपए

- 24*7 एंटी करप्शन हेल्पलाइन

- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

- कांग्रेस सरकार के खिलाफ लाया जाएगा श्वेतपत्र

- लोकायुक्त को मजबूत बनाया जाएगा

- सभी छात्रों को मुफ्त में ग्रेजुएशन तक ऐजुकेशन

- सभी तालुका में आरोग्य केंद्र की स्थापना

- राज्य में सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने पर जोर

- राज्य में हाइवों का विकास किया जाएगा

- बेंगलुरु को गार्बेज-मुक्त किया जाएगा

Bengaluru: BJP's CM candidate BS Yeddyurappa, Union Minister Prakash Javadekar & other leaders launch the party's manifesto for #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/LLCxlB3CTm