नई दिल्ली। कर्नाटक में सत्ता का सिंहासन पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने-सामने हैं। बीजेपी ने जहां सबसे बड़ी पार्टी होने की दलील देते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटों के गठबंधन होने की बात कहकर राज्यपाल से मुलाकात की है। इसी बीच कांग्रेस ने राज्यपाल और बीजेपी को पुराने राजनीतिक हालात और संवैधानिक परंपरा की याद दिलाते हुए संयुक्त गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाए जाने की बात कही है।

कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत

कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक में सरकार के गठन के मुद्दे पर किए गए सिलसिलेवार ट्वीट संदेशों में कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस को 95 सीटें मिल चुकी हैं और इन दलों के उम्मीदवार 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। गठबंधन को 56 प्रतिशत वोट मिले हैं।

यह भी पढ़ें: जेडीएस-कांग्रेस का 'डील 12-22', इस फॉर्मूले से कर्नाटक में सरकार बनाने की तैयारी

2/n

President, K.R.Narayanan had set a fair & Constitutionally precedent by inviting Sh. Atal Bihari Vajpayee to form & lead a coalition Govt on 12th March, 1998.



President’s Communiqué states clearly and is a guiding light-: pic.twitter.com/i0DKXvLorN