नई दिल्ली। कर्नाटक में राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के आधार पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। जिसपर कांग्रेस ने आगबबूला हो गई है। कांग्रेस ने इसे अनुचित कदम बताया है। राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा कि वो पीएम मोदी को दबाव में काम कर रहे हैं।

'राज्यपाल ने असंवैधानिक काम किया'

राज्यपाल के फैसले से पहले ही कर्नाटक बीजेपी ने शाम 8.31 बजे अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था। जिसमें लिखा था कि बीएस येदियुरप्पा कल शाम यानि गुरुवार को सुबह साढ़े नौ बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। जिसे कुछ ही देर बाद हटा दिया गया। इसी ट्वीट के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पार्टी नेता पी चिदंबरम ने कहा कि हमें पता चला है कि राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। अगर ऐसा होता है तो ये असंवैधानिक कहलाएगा।

कानून के मुताबिक नहीं हुआ फैसला

पी चिदंबरम ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें कानूनसम्मत फैसला करना चाहिए। हमारे पास बहुमत होने के बावजूद हमें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। हमने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी भी सौंपी थी। इसके साथ हमने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की वो कॉपी भी दी है, जिसमें गोवा में हुए ऐसे ही मामले का जिक्र है।

Governor holds an exalted constitutional office, he shouldn't walk on a perilous path which is illegal,he's bound by SC judgement,bound to invite leader of alliance which is presented to him as an alliance that commands maturity of members in legislative assembly: P Chidambaram pic.twitter.com/wQucJStzWW