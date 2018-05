नई दिल्ली। कर्नाटक में चुनाव के लिए 222 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शुरू होते ही सियासी दलों और चुनावी मैदान में डटे उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गईं हैं। यही वजह है कि शनिवार सुबह मतदान शुरू होने से पहले दिग्गज नेता और महत्वपूर्ण सीटों पर ताल ठोक रहे उम्मीदवार भगवान की शरण में पहुंचे। यहां इन उम्मीदवारों ने भगवान के सामने सिर झुकाकर विजयश्री का आशीर्वाद मांगा।

Bellary: BJP's B.Sriramalu performed 'gau pooja' (cow worship) before casting his vote. He is contesting against CM Siddaramaiah from Badami constituency. #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/Ht3akZlzK3