नई दिल्ली। कर्नाटक से शुरू हुआ सरकार बनाने का बवंडर अब चार अन्य राज्यों में भी पहुंच गया है। गोवा, बिहार, मणिपुर और मेघालय में भी हड़कंप मच गया है। इन राज्यों के नेताओं ने भी कर्नाटक में बीजेपी के फॉर्मूले से सरकार बनाने की बात कही है। वहीं गोवा कांग्रेस सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने की तैयारी में है।

गोवा, बिहार, मेघालय और मणिपुर में हलचल

कर्नाटक के राजनीतिक बवाल के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव , मणिपुर के पूर्व सीएम ओकरम इबोबी और मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगामा और गोवा कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी रही है, इसलिए उनको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए।

ये भी पढ़ें: कर्नाटक: 120 कमरे वाले रिजॉर्ट से गायब हुआ कांग्रेस का एक और विधायक, दो पहले से लापता

Former Manipur CM Okram Ibobi Singh & former Meghalaya CM Mukul Sangma have sought time from respective Governors of the state for a meeting tomorrow. pic.twitter.com/M3xunbU8Vf

We are not only single largest party but single largest block of pre poll alliance in Bihar.



Then why should we not be called to form government in Bihar?



Tomorrow at 1 PM will meet Bihar Governor.